На Гаити в результате землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек, еще около шести тысяч — ранены

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JCOM Haïti / Twitter

Количество погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек. Из соседних стран на Гаити прибыли поисково-спасательные группы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера.

Сейчас властям известно о 5,7 тысячи пострадали жителей. Больницы Гаити переполнены, медиков из других больниц мобилизируют в пострадавшие районы, поскольку 16 августа Гаити угрожает тропический шторм «Грейс».

По данным Управления гражданской защиты Гаити, землетрясение разрушило более 2 868 зданий, в том числе больницы и школы. Кроме того, повреждены 5 410 домов и нанесен значительный ущерб дорогам и другой инфраструктуре.

Доминикана и Мексика отправили в Гаити продукты и медикаменты, а Колумбия и США — поисковый персонал.

Сложности ситуации добавляет то, что сейчас Гаити находится в политическом кризисе из-за смерти президента Жовенеля Моиза.

Напомним, у побережья Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. Магнитуда превысила показатели, зафиксированные во время землетрясений 2010 и 2018 годов, когда погибли около 300 тысяч человек.