Twitter остановил верификацию профилей. В июле «флажки» ошибочно получили несколько ботов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Компания Twitter приостановила в своей соцсети на несколько недель программу верификации профилей. Ее хотят улучшить.
Как пишет The Verge, решение принято после того, как в июле компания признала, что «голубые флажки» по ошибке получили несколько ботов, которых приняли за реальных людей.
В Twitter заявили, что хотят все исправить и просят пользователей проявить терпение, добавив, что уже поданные заявки продолжат рассматривать — остановлена подача новых заявок на верификацию.
- Соцсеть уже приостанавливала верификацию пользователей. Ее закрыли в ноябре 2017 года после подтверждения профиля ультраправого активиста Джейсона Кесслера и скандала на фоне этого. Пользователи обвинили Twitter в одобрении позиции Кесслера, хотя компания уверяла, что галочка подтверждает только личность. В 2017 году Кесслер организовал марш «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле, который закончился стычками с антифашистами и сторонниками Black Lives Matter. За два дня событий погибли 3 человека и еще 38 пострадали.
- Верификацию возобновили спустя три года — 20 мая 2021 года.