В Кот-дʼИвуаре впервые за почти 30 лет зарегистрировали случай Эболы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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NIAID
В Кот-дʼИвуаре зарегистрировали случай лихорадки Эбола — это первый случай смертельной болезни в стране с 1994 года.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра здравоохранения.
Диагноз подтвердил Институт Пастера. Эболу выявили у 18-летней гвинейской девушки. Она уехала из города Лабе в Гвинее и прибыла в Кот-дʼИвуар 11 августа.
«Это единичный и завезенный случай», — заявил министр и добавил, что пациентка лечится в отделении интенсивной терапии в Абиджане. В связи с этим премьер-министр Патрик Ачи провел экстренное межведомственное совещание.
Министр призвал граждан к спокойствию и заявил, что власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях, включая идентификацию и наблюдение за всеми, кто контактировал с пациентом.
В Кот-дʼИвуаре уже была вакцина против лихорадки Эбола, которую вводили всем, кто контактировал с пациентом. По данным Всемирной организации здравоохранения, это первый случай заболевания Эбола в Кот-дʼИвуаре с 1994 года.
- Самая крупная вспышка вируса Эбола по количеству инфицированных произошла в 2014—2016 годах в Западной Африке. Число жертв превысило 11 тысяч.
- В феврале Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о новом случае Эболы.
- Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДР Конго в 1976 году. Смертность при первых вспышках достигала 90%. Благодаря появлению вакцины эта цифра сейчас сократилась почти до 40%.