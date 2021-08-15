В Кот-дʼИвуаре впервые за почти 30 лет зарегистрировали случай Эболы

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NIAID

В Кот-дʼИвуаре зарегистрировали случай лихорадки Эбола — это первый случай смертельной болезни в стране с 1994 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра здравоохранения.

Диагноз подтвердил Институт Пастера. Эболу выявили у 18-летней гвинейской девушки. Она уехала из города Лабе в Гвинее и прибыла в Кот-дʼИвуар 11 августа.

«Это единичный и завезенный случай», — заявил министр и добавил, что пациентка лечится в отделении интенсивной терапии в Абиджане. В связи с этим премьер-министр Патрик Ачи провел экстренное межведомственное совещание.

Министр призвал граждан к спокойствию и заявил, что власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях, включая идентификацию и наблюдение за всеми, кто контактировал с пациентом.

В Кот-дʼИвуаре уже была вакцина против лихорадки Эбола, которую вводили всем, кто контактировал с пациентом. По данным Всемирной организации здравоохранения, это первый случай заболевания Эбола в Кот-дʼИвуаре с 1994 года.