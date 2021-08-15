Польша приняла закон об отобранном во время Холокоста имуществе евреев. Израиль недоволен и отозвал посла

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European Parliament / Flickr

Президент Польши Анджей Дуда, несмотря на оппозицию со стороны Израиля и США, подписал закон, который усложнит для евреев возвращение собственности, которую они потеряли во время и после Второй мировой войны.

Об этом сообщают Times of Israel и BBC.

Израиль отозвал своего дипломатического представителя в Варшаве для бессрочных консультаций, назвав закон «антисемитским». В Польше в ответ заявили, что намерены сделать симметричные шаги и отозвать своего посла.

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Закон касается требований в отношении собственности, которую украли нацисты, а затем захватил коммунистический режим Польши. Согласно ему, ограничивается право потомков жертв Холокоста на возвращение имущества: теперь они могут обжаловать изъятие собственности лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения.

Президент Дуда заявил польскому информационному агентству PAP, что надеется, что закон положит конец «эре правового хаоса» и «мафии». Он возразил, что закон был направлен конкретно против евреев, переживших Холокост. Правительство заявляет, что восстановит правовую определенность на рынке недвижимости и заблокирует ложные иски.

Когда польский парламент принял этот закон, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен попросили Дуду его не подписывать. Лапид сказал, что это «причинит ущерб как памяти о Холокосте, так и правам его жертв». Блинкен сказал, что он «глубоко обеспокоен», и призвал Польшу принять всеобъемлющий закон, регулирующий требования о конфискации собственности — как уже сделали другие страны Центральной и Восточной Европы. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «не будет платить за преступления Германии».

Во время Второй мировой войны в Польше убили около трех миллионов евреев, это 90% еврейской общины страны. После войны коммунистическая власть национализировала огромное количество недвижимости, которая оставалась пустой, потому что ее владельцев убили.