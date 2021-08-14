Twitter обязал всех работников вакцинироваться от COVID-19

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Корпорация Twitter обязала всех работников своих офисов в Канаде и США вакцинироваться против коронавируса.

Об этом говорится в корпоративном письме официальной представительницы Twitter Canada Кем Гордон, передает CBC.

Такие меры объясняют безопасностью работников на рабочем месте.

Известно, что в канадских офисах Twitter работают около 150 сотрудников, а большинство из них дислоцированы в Торонто.

Кроме того, 13 августа правительство Канады обязало всех работников госучреждений, госструктур, а также регулируемых правительством сфер (в частности, железную дорогу и авиалинии) вакцинироваться от COVID-19. В то же время частным компаниям оставили свободу выбора.

Однако Twitter, а также Google, Uber, Lyft и Netflix обязали своих работников в США сделать прививки против коронавируса и намерены сделать это в Канаде