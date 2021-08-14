Меркель после ухода с поста канцлера будет получать €15 тысяч пенсии

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Carsten Koall / Getty Images

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будет ежемесячно получать около €15 тысяч пенсии после ухода с должности.

Об этом сообщает немецкое издание The Pioneer со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков.

Такой размер пенсии обусловлен ее давним членством в Бундестаге (с 1990 года), а затем на посту федерального министра и канцлера (с 2005 года).

Таким образом, Меркель получит почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас канцлер зарабатывает чуть больше €35 тысяч в месяц. Как и все прежние канцлеры и бывшие федеральные президенты, Меркель получит право на должность, также у нее будет собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.