Меркель после ухода с поста канцлера будет получать €15 тысяч пенсии
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Carsten Koall / Getty Images
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будет ежемесячно получать около €15 тысяч пенсии после ухода с должности.
Об этом сообщает немецкое издание The Pioneer со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков.
Такой размер пенсии обусловлен ее давним членством в Бундестаге (с 1990 года), а затем на посту федерального министра и канцлера (с 2005 года).
Таким образом, Меркель получит почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас канцлер зарабатывает чуть больше €35 тысяч в месяц. Как и все прежние канцлеры и бывшие федеральные президенты, Меркель получит право на должность, также у нее будет собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.
- Нынешний канцлер Германии, политик от Христианского демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны 16 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в Бундестаг.
- Потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии могут стать кандидат от партии «Зеленых» Анналена Бербок, кандидат от ХДС Армин Лашет и действующий вице-канцлер Олаф Шольц. Выборы состоятся 26 сентября 2021 года.