Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из артиллерии и минометов — ранены два бойца
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из артиллерии и минометов — ранены два бойца.
Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки «Север».
«Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм», — говорится в сообщении.
После оказания первой медицинской помощи раненых доставили в медицинское учреждение. Состояние одного бойца — средней тяжести, другого — удовлетворительное.
Также в ОТУ отметили, что в ответ на обстрелы украинские военные открыли огонь и прекратили действия врага, об обстреле через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон уже уведомили представителей ОБСЕ.
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