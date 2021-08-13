Перед Днем Независимости Зеленский проведет заседание СНБО

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать на 20 августа заседание СНБО.

Об этом сообщили в пресс-служба Совбеза.

«Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания», — отметили в прес-службе.

О времени и месте проведения заседания сообщат дополнительно

Напомним, 23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита увеличилась до 42.

Уже на следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать 30 лет независимости.