Израиль и Марокко договорились об открытии посольств. Недавно страны восстановили дипотношения

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Израиль и Марокко через два месяца откроют свои посольства друг у друга, все зависит от пандемии коронавируса. Страны полгода назад восстановили дипломатические отношения.

О посольствах заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Марокко, сообщает The Jerusalem Post.

Страны договорились о дальнейшем улучшении дипломатических отношений. Так, например, во время встречи дипломаты подписали соглашение о воздушном сообщении между странами и сотрудничестве в области культурных, спортивных и молодежных мероприятий.

Визит министра иностранных дел Израиля Лапида в Марокко стал первым визитом высокопоставленного израильского чиновника с тех пор, как две страны возобновили отношения в декабре 2020 года. Последний раз глава МИД Израиля был в Марокко в 2003 году.

Почему это важно?

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Ситуацию усугубляет и борьба с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором, который подавляет права палестинцев.

До 2020 года Израиль признавали из арабских стран только Египет и Иордания. При посредничестве предыдущего президента США Дональда Трампа, который представил план палестино-израильского урегулирования, Израиль подписал мирные договоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Двусторонние отношения между Израилем и Марокко были установлены в 1994 году, но разорваны в 2000 году из-за начала Второй палестинской интифады — вооруженного восстания палестинских арабов против израильской власти на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Возобновили отношения при посредничестве США 10 декабря 2020 года.