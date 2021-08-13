Высший антикоррупционный суд конфисковал у нардепа Ильи Кивы доходы от жомовой ямы — это 1,2 млн грн

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УНИАН

Высший антикоррупционный суд конфисковал у нардепа фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен — это доходы от жомовой ямы. Теперь эти деньги должны перейти государству.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 13 августа.

Суд признал эти активы необоснованными и постановил их конфисковать. Об этом просила Специализированная антикоррупционная прокуратура, ведь нардеп, не владея жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.

Напомним, что в июле 2020 года журналисты-расследователи программы «Наші гроші с Денисом Бігусом» сообщили, что Кива в своей декларации написал, что получил 1,2 млн гривен за год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области. По данным журналистов, яму арендовала фиктивная фирма «Компания «Сиквел». Ее представительница отказалась пояснять причину аренды заросшей бурьяном ямы. Позднее Кива продал яму другой фирме — «Укрсвязьмонтаж», в которой сам когда-то был директором и главным бухгалтером. Сумма продажи неизвестна.

Журналистам Кива заявил, что лично не ведет дела, связанные с ямой, и никому ее не продавал. Он предположил, что ее вообще «рейдернули». А уже в январе 2021 года журналисты Bihus.Info выяснили, что фирма, которая заплатила Киве 1,2 миллиона за аренду ямы, была основана жителем «ЛНР». Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.