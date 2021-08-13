АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку минеральных вод «Трускавецкая»

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Giuseppe Famiani / Unsplash

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы купить торговую марку минеральных вод «Трускавецкая».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«12 августа АМКУ предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение контроля по ряду компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ «Трускавецкая», — сообщили в АМКУ, отметив, что продавцом в рамках запланированной концентрации является украинская группа компаний IDS — один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.

В АМКУ указывают, что будущая сделка способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса, потому заявленная концентрация не приведет к монополизации.

В портфеле продавца останется бизнес по добыче и реализации минеральных вод под марками «Моршинская», «Миргородская», Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.