В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса — более 800 человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В России за минувшие сутки, 12 августа, от коронавируса умерли 815 человек. Уже второй день подряд в стране фиксируют рекордную смертность от болезни.
Об этом говорится на правительственном сайте статистики по коронавирусной болезни.
Всего за минувшие сутки в России выявили более 22 тысяч новых больных. Больше всего — в Москве (2 529) и Санкт-Петербурге (1 810).
Всего в РФ за все время пандемии официально коронавирусом заразились 6,5 миллиона человек, из них 5,8 миллиона выздоровели, а почти 170 тысяч умерли.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположение журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом месте по количеству больных на миллион населения.