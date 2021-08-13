В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса — более 800 человек

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Plastifikator x «Бабель»

В России за минувшие сутки, 12 августа, от коронавируса умерли 815 человек. Уже второй день подряд в стране фиксируют рекордную смертность от болезни.

Об этом говорится на правительственном сайте статистики по коронавирусной болезни.

Всего за минувшие сутки в России выявили более 22 тысяч новых больных. Больше всего — в Москве (2 529) и Санкт-Петербурге (1 810).

Всего в РФ за все время пандемии официально коронавирусом заразились 6,5 миллиона человек, из них 5,8 миллиона выздоровели, а почти 170 тысяч умерли.