Отец певицы Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью

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Marc E. / Flickr

Отец известной певицы Бритни Спирс Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью.

Об этом сообщили американские издания о шоу-бизнесе Variety и TMZ со ссылкой на судебные документы.

Адвокат Джеймса Cпирса сообщил, что тот не видит реальных оснований для снятия с него опекунства, но «не считает, что публичная борьба с дочерью [...] будет в ее интересах». Поэтому он готов передать это право другому человеку.

«Независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет безоговорочно ее любить и заботиться о ее интересах», — говорится в документах.

Адвокаты певицы приветствовали такое решение ее отца. Они уже отметили, что хотят проверить, как Джеймс Спирс распоряжался имуществом дочери, пока был ее опекуном.