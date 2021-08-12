Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»
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- Екатерина Кадакова
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Sherlock: The Official Live Game / Twitter
В Великобритании умерла актриса Уна Стаббс — одной из ее последних известных ролей стала миссис Хадсон в сериале «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.
Как сообщили сыновья британской актрисы, она умерла в кругу семьи в Эдинбурге.
Отметим, что в последние месяцы Стаббс болела. Актрисе было 84 года.
Стаббс снялась более чем в 50 телесериалах и фильмах, а начала свою карьеру в 16 лет в рекламе на телевидении в 1950-х годах.
Ее первая главная роль была в фильме с известным британским исполнителем Клиффом Ричардом «Летние каникулы». После этого были десятки других проектов, в том числе известные сериалы «До смерти», «Ворзель Гаммидж», «Пока смерть не разлучит нас», «Худшая ведьма» и другие.
Уна Стаббс также была признанной художницей — ее картины выставлялись в Лондонской Королевской академии.
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