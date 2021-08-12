«Бюджет недополучил 1,3 млрд грн». СБУ ликвидировала схему поставок российских минудобрений в обход санкций

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Служба безопасности Украины ликвидировала схему поставки на территорию Украины минудобрений российского производителя. Структуры российской компании-производителя уклонялись от уплаты обязательных таможенных платежей, сумма которых составила около 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, этой противоправной деятельностью занималась группа компаний, против которых ввел экономические санкции Совет нацбезопасности и обороны. Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства в течение 2014—2018 годов, компании подавали в таможенные органы заведомо недостоверные сведения. Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной Министерством экономического развития.

Следователи провели обыски в офисе аффилированной компании и по месту жительства двух человек, причастных к организации схемы. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.