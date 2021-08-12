Суд отправил под стражу бывшую госслужащую, которая пыталась «продать» должность главы Николаевской ОГА за $600 тысяч

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Центральный районный суд Николаева взял под стражу на 60 суток бывшую сотрудницу управления делами Аппарата Верховной Рады Татьяну Павлову, которая пыталась «продать» должность главы Николаевской ОГА за $600 тысяч.

Соответствующее решение судья Галина Подзигун приняла 12 августа, сообщает «Суспільне».

Согласно решению суда, Павловой избрана мера пресечения с возможностью внесения 16 миллионов 80 тысяч гривен залога.

Как отмечается, свою вину экс-госслужащая не признала. Она уверяет, что лишь предоставляла консультации жителю города Одесса по фамилии Гусев, который якобы хотел получить должность главы Николаевской ОГА.