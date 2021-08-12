В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Дмитриева
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев.
Об этом сообщает «Радио Свобода» и правозащитный центр «Весна».
Дмитриева задержали утром, но по какой причине пока неизвестно. Также не ясно где он находится.
Дмитриев является сопредседателем исследовательского общественного объединения «Говори правду», членом оргкомитета «Нашей партии» и делегатом виртуальной платформы «Сход».
Накануне у около 20 делегатов «Схода» прошли обыски. 11 человек после допросов отпустили, а Игоря Лещеня — бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы — задержали. Сейчас он находится в Изоляторе временного содержания.
- Дмитриев на президентских выборах 2020 года, по данным Центризбиркома, набрал всего 1,2% голосов избирателей (чуть более 70 тысяч голосов). После выборов Дмитриев требовал пересчета и публично поддержал Светлану Тихановскую, которая по оценкам независимых наблюдателей победила Александра Лукашенко.
- Ранее Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую и еще 17 граждан Беларуси, находящихся за рубежом, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Там сообщили, что все 18 человек объявлены в международный розыск. Также подготовили документы об экстрадиции Тихановской из Литвы.