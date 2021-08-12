Университет Карпенко-Карого пригласил активистов для участия в расследовании домогательств к студенткам
- Автор:
- Олег Панфилович
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Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого пригласил международные и общественные организации присоединиться к рабочей группе по расследованию информации о домогательствах к студенткам со стороны народного артиста Украины, преподавателя Владимира Талашко.
Об этом сообщается на сайте заведения.
«С целью соблюдения принципов объективности, беспристрастности и прозрачности, университет приглашает международные и общественные организации на основе совещательного голоса к участию в рабочей группе по рассмотрению информационного сообщения на предмет харассмента», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Там также подчеркнули, что официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало. «Университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий относительно распространенной информации», — подчеркнули в учебном заведении.
Несмотря на заявления университета, ряд выпускников вуза подтвердили информацию о домогательствах. Актриса кино, ведущая и общественная активистка Анастасия Вергелес рассказала «Новому времени», что в 2009 году Талашко заставил ее раздеться, чтобы сыграть этюд. После этого она вместе с другими студентками пошла в деканат с жалобами и требованиями поменять преподавателя.
«Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть «крыша» и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета», — рассказала Вергелес.
- 9 августа народного артиста Украины, актера советского фильма «В бой идут одни «старики» и преподавателя Киевского университета Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к десяткам бывших студенток и абитуриенток.
- Министерство культуры и информационной политики сообщило, что инициирует служебное расследование, а в университете заявили, что официальных жалоб на Талашко не было, но информацию все равно проверят.