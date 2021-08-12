На Донбассе у Новомихайловки ранен украинский военный
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- Ангелина Шеремет
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Донецкой области возле села Новомихайловка в четверг, 12 августа, боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и ранили военного. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.
Обстреляли ВСУ из стрелкового оружия. Военный сейчас находится в больнице, состояние его здоровья — средней тяжести. В ответ на обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь.
Всего в течение суток 12 августа зафиксировали два обстрела, о них уже сообщили ОБСЕ.
Напомним, что за день до этого, 11 августа, боевики обстреляли мирный поселок Новоселовка Вторая Покровского района и убили 86-летнего местного жителя.
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация в ТКГ отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов, чем в период с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.
- 27 июля 2021 года президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (он занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативным командованием «Север» Валерия Залужного.