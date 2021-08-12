На Донбассе у Новомихайловки ранен украинский военный

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В Донецкой области возле села Новомихайловка в четверг, 12 августа, боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и ранили военного. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

Обстреляли ВСУ из стрелкового оружия. Военный сейчас находится в больнице, состояние его здоровья — средней тяжести. В ответ на обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь.

Всего в течение суток 12 августа зафиксировали два обстрела, о них уже сообщили ОБСЕ.

Напомним, что за день до этого, 11 августа, боевики обстреляли мирный поселок Новоселовка Вторая Покровского района и убили 86-летнего местного жителя.