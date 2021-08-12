В Грузии из-за вспышки коронавируса останавливают работу общественного транспорта

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В Грузии на три недели приостанавливают работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса — с 14 августа по 4 сентября.

Соответствующее решение приняли в четверг, 12 августа, на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве, сообщает «Эхо Кавказа».

Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий — концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу детские развлекательные центры.

Еще одно ограничение коснется работы ресторанов и кафе — они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение — до 24:00).

Напомним, что с 10 августа в Грузии на улицы и помещениях, где собираются более пяти человек, нужно надевать маску.

Ранее власти запретили проводить поминки, свадьбы и юбилеи в заведениях общественного питания. За нарушение норм предусмотрен штраф — 10 тысяч лари (около $3 тысяч). Кроме того, с прошлого года не работают ночные клубы.

По состоянию на 12 августа в Грузии зафиксировали 466 326 случаев коронавируса, 6 279 человек умерли. Вакцинировали 688 940 человек.