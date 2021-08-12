В Первомайске группировка экс-депутата занималась кражей газа из поездов

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В Первомайском районе (Николаевская область) правоохранители разоблачили организованную группу, которая тоннами похищала газ из вагонов-цистерн поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, схему краж и группу организовали двое жителей Первомайска, один из которых — бывший депутат Первомайского городского совета.

Схема действовала следующим образом — машинист поезда оставлял вагоны в условленном месте, после чего из них откачивали газ спецгрузовиком. Затем газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольную заправочную станцию, где его и продавали. В месяц группировка могла зарабатывать до миллиона гривен.

Полиция установила ферму, на которой группировка прятала автомобиль-газовоз и оборудование для откачки газа.

11 августа полиция при поддержке бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия провели спецоперацию по задержанию всех фигурантов. Также было проведено 15 обысков по местам проживания членов группы, в их автомобилях и складских помещениях. Полиция изъяла документы, технику, компьютеры, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, боеприпасы, грузовик и марихуану.

Всего группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет. Среди фигурантов были сотрудники военизированной охраны ВОХР, которые за деньги позволяли совершать кражи газа из вагонов. Девяти фигурантам сообщили о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 УК).