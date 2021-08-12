В Турции после масштабных лесных пожаров начались аномальные паводки

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На севере Турции после масштабных лесных пожаров начались проливные дожди, которые привели к наводнениям. Вода сносит припаркованные машины и разрушает дома, расположенные на склонах.

Несколько человек пострадали, один — погиб, около десяти пропали без вести, пишет AP.

Чтобы спастись, люди забирались на крыши домов, а авиация их спасала. Паводки затронули прибрежные провинции Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что страна столкнулась с наихудшей катастрофой за последние 50—100 лет. Больше всего пострадал от наводнения город Кастамону — в некоторых районах вода поднялась на 3—4 метра.

В Бартине непогода разрушила несколько домов и по меньшей мере два моста. Кроме того, частично обвалилась дорога, которая вела в соседнюю провинцию Карабук.

Напомним, с конца июля из-за аномальной жары на западном и южном побережье Турции бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели. На востоке Средиземноморья — в Греции, Италии и Албании — тоже горели леса. Девятого августа пожары в Турции почти удалось потушить.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате пожаров пострадали более 50 человек. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.