Сейм Польши принял закон о телерадиовещании — США возмущены, а журналисты вышли на протест. Что происходит?

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Сейм Польши принял противоречивые изменения в закон о телерадиовещании. Речь идет об инициативе правящей партии выдавать лицензии на вещание только тем иностранцам, которые имеют штаб-квартиру или проживают в Европейском экономическом пространстве.

За принятие закона проголосовали 228 депутатов, еще 216 были против, сообщает RMF24.

Бывший вице-премьер Ярослав Говин, которого уволили накануне, выступил против этой нормы, поскольку считает, что она ухудшит отношения Польши с Соединенными Штатами.

По мнению критиков, закон направлен против частного вещателя TVN, который входит в американскую группу Discovery через холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. Новостной канал TVN24, в частности, занимает критическую позицию в отношении правящей партии «Право и справедливость».

Поэтому принятый законопроект еще называют lex TVN. Он, в частности, вводит принцип, согласно которому разрешение на вещание получат только те СМИ, у которых доля иностранного капитала не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

В дальнейшем эти изменения должен принять Сенат Польши. Впрочем, США не замедлили с реакцией — госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты обеспокоены.

Он призвал польского президента Анджея Дуду не подписывать принятые Сеймом изменения.

«Мы настоятельно призываем президента Дуду не подписывать закон или, в соответствии с полномочиями, предоставленными ему как президенту, передать законопроект в Конституционный суд Польши», — добавил госсекретарь США.

В то же время правящая партия «Право и справедливость» утверждает, что новый закон должен защищать польские СМИ от вторжения российского, китайского или арабского капитала.

Из-за проекта lex TVN люди вышли на протест. Почти в 100 городах Польши прошли демонстрации под лозунгом «Свободные СМИ, свободные люди». В них участвовали журналисты, общественные активисты и лидеры оппозиционных партий. Самый массовый протест прошел перед Сеймом в Варшаве. Его участники скандировали: «Мы хотим иметь выбор».