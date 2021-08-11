Кабмин утвердил строительство сети государственного телеоператора, который будет вещать на приграничные территории
- Автор:
- Олег Панфилович
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Tim Mossholder / Unsplash
Кабинет министров утвердил программу построения системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Программа предусматривает строительство Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения цифровой многоканальной сети МХ-7. Она обеспечит трансляцию цифрового украинского телевидения, в том числе в отдаленных и приграничных регионах страны, куда ранее сигнал отечественных каналов не поступал.
Для запуска мультиплекса МХ-7 нужно приобрести и установить 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ и трех программ «Суспільного радіо». Для этого, в частности, планируется привлечь 490 млн гривен кредитных средств.
Вещания МХ-7 будет проходить в стандарте DVB-T2 — европейском стандарте эфирного цифрового вещания. Этот стандарт обеспечивает улучшенное качество телевизионного изображения и звука, а также позволяет транслировать большее количество телевизионных программ в рамках выделенного частотного диапазона.
- В мае Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение о финансировании проекта создания системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.
- В марте Совет национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам проверить деятельность компании «Зеонбуд», которая имеет монопольное положение на рынке цифрового вещания в Украине.