Президент США Байден анонсировал виртуальный саммит за демократию
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Михаил Палинчак / Петро Порошенко / Flickr
Президент США Джо Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран мира.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Виртуальный саммит, который состоится 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и способствование уважению прав человека», — говорится в сообщении.
По данным Белого дома, через год «после консультаций, координации и действий» президент Байден пригласит мировых лидеров собраться еще раз — «чтобы продемонстрировать достигнутый прогресс».
Оба саммита предусматривают участие глав государств, представителей гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.
«Задача нашего времени — продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые большие проблемы, с которыми сталкивается весь мир», — заявил Байден.
- Белый дом назначил встречу президента Украины Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа по 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
- После объявления даты визита в Офисе президента назвали темы обсуждения с Байденом. Среди них — вопрос «Северного потока — 2».