Российскому оппозиционеру Навальному предъявили новое обвинение — в создании «Фонда борьбы с коррупцией»

Новости

Пресс-служба Московского горсуда

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тюрьме, выдвинули обвинения в создании «Фонда борьбы с коррупции» — «организации, посягающей на личность и права россиян».

Об этом Следственный комитет России сообщил в среду, 11 августа.

Уголовное производство по этой статье открыли в декабре 2020 года. Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей (более 72 тысяч гривен), принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Следственный комитет объясняет, что Навальный, его соратники и фонд распространяли на своих страницах в соцсетях публикации, «содержащие призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года». Отмечается, что Навальный знал, что эти мероприятия являются «противоправными» и несогласованными, а также, что за участие в них предусмотрена административная ответственность.

У Навального назвали это «очередным нелепым обвинениям» и добавили, что никто так не посягает на личность и права граждан, «как сам Путин и все его прихвостни».

Отметим, что «Фонд борьбы с коррупцией» с 10 августа 2021 года находится в перечне террористов. Внесение в этот реестр означает, что организациям заблокируют существующие счета и запретят открывать новые.

«Фонд борьбы с коррупцией» создан Алексеем Навальным в 2011 году. Он объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу.