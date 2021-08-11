Беларусь отозвала согласие на назначение Фишер послом США в Минске
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
U.S. Mission to NATO
Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек.
Об этом сообщает МИД Беларуси в комментарии «РИА Новости».
Также Беларусь заявила, что останавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до «восстановления доверия» между странами.
Как сообщалось, кандидатуру Фишер предложил Дональд Трамп в апреле 2020 года. Джули Фишер в прошлом работала в бюро Госдепартамента по европейским и евразийским делам, была временным поверенным в делах в России, замглавы миссии в НАТО, второй помощницей госсекретаря.
Не так давно Фишер анонсировала новые санкции против Беларуси. Фактически в Минске она так и не поработала.
9 августа Соединенные Штаты Америки и Канада ввели новые санкции против Беларуси. Также в этот день о санкциях против Беларуси сообщила и Великобритания, ведь именно в этот день в 2020 году в стране начались массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, на которых в очередной раз победил Лукашенко.
- С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Отношения стран ухудшились в 2000-х, и США ввели санкции. В марте 2008 года Беларусь отозвала своего представителя в Вашингтоне, а штат посольства США в Минске сократили с 35 до 5 человек. Последним послом США в Беларуси была Карен Стюарт. Сейчас посольство в Минске возглавляет Дженифер Мур — временная поверенная в делах США.
- В сентябре 2019 года США и Беларусь заявили об обмене послами. Тогда впервые за 25 лет в Беларусь с визитом прибыл госсекретарь США.
- В июле 2020 года Александр Лукашенко впервые с 2008 года назначил посла в США — им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.