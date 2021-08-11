Беларусь отозвала согласие на назначение Фишер послом США в Минске

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U.S. Mission to NATO

Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек.

Об этом сообщает МИД Беларуси в комментарии «РИА Новости».

Также Беларусь заявила, что останавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до «восстановления доверия» между странами.

Как сообщалось, кандидатуру Фишер предложил Дональд Трамп в апреле 2020 года. Джули Фишер в прошлом работала в бюро Госдепартамента по европейским и евразийским делам, была временным поверенным в делах в России, замглавы миссии в НАТО, второй помощницей госсекретаря.

Не так давно Фишер анонсировала новые санкции против Беларуси. Фактически в Минске она так и не поработала.

9 августа Соединенные Штаты Америки и Канада ввели новые санкции против Беларуси. Также в этот день о санкциях против Беларуси сообщила и Великобритания, ведь именно в этот день в 2020 году в стране начались массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, на которых в очередной раз победил Лукашенко.