В Полтаве за первую прививку от коронавируса будут выдавать билеты в театр

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Полтаве за первую прививку от коронавируса, которую сделают в выходные 14 и 15 августа, подарят 110 билетов на театральные представления.

Об этом в среду, 11 августа, сообщил глава области Олег Синегубов.

Так, в субботу, 14 августа, в центре вакцинации в ТРЦ «Киев» будут дарить 60 билетов на спектакль «Подземелье» в Театре кукол.

В воскресенье, 15 августа, 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль «Тарас Бульба» тем, кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД «Листопад».

Напомним, что в Киеве за вакцинацию от коронавируса в ТРЦ Blockbuster Mall выдавали бесплатные билеты на футбольные матчи, которые состоялись 7 и 10 августа.