Волонтеры из организации «Києве, мий» самостоятельно начали отмывать плитку на Софийской площади

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Пресс-служба КГГА

Отмывание брусчатки на Софийской площади в Киеве будет длиться несколько дней. Вчера, 10 августа, представители компании Red Bull UA, которая организовала съемку с дрифтом, пытались отмыть плитку, но безрезультатно.

Уже сегодня, 11 августа, волонтеры из организации «Києве, мий» взялись самостоятельно отмывать пешеходную зону в историческом центре Киева.

Соучредитель организации Елисей Ходоловский сообщил «Бабелю», что все работы они выполняют за свою деньги и Red Bull пока не обращалась к ним с предложением компенсировать расходы.

«За три часа мы отмыли четыре квадрата, если принимать во внимание всю площадь, то на ее уборку уйдет примерно три дня», — отметил Ходоловский.

Сейчас уже половина площади убрана от следов дрифта. В день инцидента компания Red Bull попросила прощения за свои действия, мол не предусмотрели, что последствия будут такими масштабными.

Сегодня, 11 августа, в 15:00 реперка alyona alyona, которая также принимала участие в дрифте, пришла с командой отмывать плитку и возмутилась, что Red Bull не прикладывает усилий для очистки площади.