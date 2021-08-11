В украинских СИЗО разрешат пользоваться телефоном
- Автор:
- София Телишевская
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Death to Stock
В рамках эксперимента в СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном. Ранее это было запрещено.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будет предоставляться доступ к интернету и телефонной связи.
До 1 июля 2023 года Министерство юстиции должно подать в Кабмин отчет о результатах реализации проекта.
- В Киевском следственном изоляторе открыли корпус с новыми платными камерами, которые сделали по норвежскому образцу.
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- В январе 2021 года в Минюсте заявили, что хотят построить две «модельные тюрьмы» под Киевом и Львовом, где будут тестировать западноевропейские практики.