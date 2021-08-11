В украинских СИЗО разрешат пользоваться телефоном

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Death to Stock

В рамках эксперимента в СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном. Ранее это было запрещено.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будет предоставляться доступ к интернету и телефонной связи.

До 1 июля 2023 года Министерство юстиции должно подать в Кабмин отчет о результатах реализации проекта.