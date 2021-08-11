Прокуратура начала расследование по факту обстрела поселка Новоселовка Вторая и убийства мирного жителя
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Офис генерального прокурора
Константиновская окружная прокуратура Донецкой области начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — речь идет об обстреле мирного поселка Новоселовка Вторая Покровского района Донецкой области утром 11 августа.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего ранен военный. Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома, в котором в этот момент находился 86-летний мужчина. Его тело с многочисленными осколочными ранениями обнаружила жена.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и всех причастных.
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация в ТКГ отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов, чем в период с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.
- 27 июля 2021 года президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (он занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативным командованием «Север» Валерия Залужного.