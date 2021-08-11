Прокуратура начала расследование по факту обстрела поселка Новоселовка Вторая и убийства мирного жителя

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Офис генерального прокурора

Константиновская окружная прокуратура Донецкой области начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — речь идет об обстреле мирного поселка Новоселовка Вторая Покровского района Донецкой области утром 11 августа.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего ранен военный. Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома, в котором в этот момент находился 86-летний мужчина. Его тело с многочисленными осколочными ранениями обнаружила жена.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и всех причастных.