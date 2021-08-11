В Польше распалась правящая коалиция. Политологи прогнозируют внеочередные парламентские выборы
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- София Телишевская
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Mateusz Morawiecki / Facebook
В Польше партия «Согласие» официально объявила о своем выходе из правительственной коалиции после увольнения лидера политсилы Ярослава Говина с должности вице-премьера.
Об этом сообщает RMF24.
«По решению политсовета «Согласие» Ярослава Говина покидает «Объединение правых». Парламентарии «Согласия» выйдут из фракции «Право и справедливость» и сформируют парламентский круг «Согласия» Ярослава Говина», — сообщил заместитель представителя партии Ян Стжежек.
Во фракции «Права и справедливости» насчитывалось 11 политиков из «Согласия», поэтому их решение означает распад правящей коалиции.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне политического скандала решил уволить из правительства лидера партии-партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил распад коалиции.
Увольнение Говина обосновали тем, что он и члены его депутатской группы недостаточно сотрудничали над реформами правящей партии «Право и справедливость». Говин также выступал против запланированного повышения налогов и дискутировал по поводу изменения закона о вещании.
Речь идет об инициативе правящей партии, выдавать лицензии на вещание только тем иностранцам, которые имеют штаб-квартиру или проживают в Европейском экономическом пространстве.
Говин выступил против этой нормы, поскольку считает, что она ухудшит отношения Польши с Соединенными Штатами. По мнению критиков, закон направлен против частного вещателя TVN, который входит в американскую группу Discovery через холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. Новостной канал TVN24, в частности, занимает критическую позицию в отношении «Права и справедливости»
В правительственную коалицию, кроме «Согласия», также входит партия «Солидарная Польша» во главе со Збигневом Зебро.
Польские политологи предполагают возможность проведения внеочередных парламентских выборов уже весной следующего года.
- Рейтинг крупнейшей оппозиционной силы Польши «Гражданская коалиция» вырос вдвое после известия о том, что Дональд Туск возвращается в польскую политику. Вместе с тем поддержка правящей партии «Право и справедливость» заметно сокращается, хотя до сих пор они имеют наибольшую долю голосов — 33,6%.
- Следующие парламентские выборы в Польше запланированы на осень 2023 года.