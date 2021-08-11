Reuters: Сотрудникам Google, которые работают из дома, уменьшат зарплату

Новости

Videvo

Сотрудники Google, которые перейдут на постоянную удаленную работу, могут получать меньшую зарплату, чем те, что работают в офисе.

Компания еще не озвучила эту информацию, но уже сделала соответствующие расчеты, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Сейчас у всех сотрудников Google разная зарплата, поскольку на ее размер, среди прочего, влияет отдаленность от места работы.

По предварительным расчетам, работник, который живет в часе езды от Нью-Йорка поездом, будет получать на 15% меньше, если будет работать из дома.

Один из сотрудников компании на условиях анонимности говорит, что добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа и, вероятно, его ожидает сокращение заработной платы примерно на 10%, если он будет работать из дома полный рабочий день.

«Это такая же сумма сокращения, как и сумма последнего повышения моей зарплаты», — отметил мужчина, добавив, что все же будет ходить в офис.

Профессор социологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джейк Розенфельд, который изучает оплату труда, сказал, что такая схема Google вызывает удивление, поскольку компания может позволить себе платить всем сотрудникам прежнюю зарплату.

Ранее компания заявила, что в офисы Google смогут вернуться только те сотрудники, которые сделают прививки против коронавируса. Исключение сделают только для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

При этом сотрудникам разрешили оставаться на удаленной работе до 18 октября, поскольку «многие обеспокоены локальными вспышками заболеваемости из-за штамма «Дельта» и опасаются работать из офиса». А люди, которые оказались в особых обстоятельствах, смогут оставаться на удаленной работе до конца 2021 года.