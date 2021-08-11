В Украине снова зафиксировали более тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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За прошедшие сутки, 10 августа, в Украине зафиксировали 1 122 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 54 ребенка и 31 медик.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Из-за болезни в больницы попали 648 больных, а 25 человек умерли от осложнений. В то же время 1 160 человек выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
Также за минувшие сутки от коронавируса вакцинировались более 167 тысяч человек. 103 тысячи получили первую дозу вакцины, а 63 тысячи — вторую. Всего в Украине уже 4,3 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.