Лесные пожары в Алжире: число погибших превысило 40 человек, большинство из них — военные
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Mohammed Ali Patel
Количество погибших в результате лесных пожаров в Алжире превысило 40 человек. Подавляющее большинство из них — военные, которые пытались потушить огонь.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Камела Бельджуда.
По мнению министра, причиной пожаров стал поджог. Там проведут расследование, чтобы установить виновных.
«Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах», — сказал он.
Сейчас военные и пожарные пытаются локализовать огонь и остановить его распространение.
- В Алжире, на востоку от столицы страны, в лесном массиве начались масштабные пожары. Пожарные пытаются с помощью вертолетов сдержать распространение огня в провинции Тизи Узу. Некоторые пожары возникали у населенных пунктов, из-за чего местным пришлось бежать.
- В Греции лесные пожары бушуют с 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков человек, которые надышались дыма.