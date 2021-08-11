Лесные пожары в Алжире: число погибших превысило 40 человек, большинство из них — военные

Новости

Twitter / Mohammed Ali Patel

Количество погибших в результате лесных пожаров в Алжире превысило 40 человек. Подавляющее большинство из них — военные, которые пытались потушить огонь.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Камела Бельджуда.

По мнению министра, причиной пожаров стал поджог. Там проведут расследование, чтобы установить виновных.

«Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах», — сказал он.

Сейчас военные и пожарные пытаются локализовать огонь и остановить его распространение.