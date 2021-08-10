Разработчик вакцины Pfizer считает, что для защиты от новых штаммов COVID-19 понадобится третья доза

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Leon Neal / Staff

Компания BioNTech, которая разработала вместе с Pfizer вакцину от COVID-19, считает, что на фоне циркуляции штаммов коронавируса может потребоваться введение третьей дозы вакцины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на главного медицинского специалиста компании Озлем Тюречи.

«Третья доза может понадобиться в течение 6—12 месяцев после полного курса вакцинации для поддержки высокого уровня защиты», — заявила она во время представления финансовых результатов деятельности компании.

Тюречи отметила, что хотя нынешние исследования показывают «полноценную эффективность вакцины против имеющихся вариантов» коронавируса, третья доза инициирует «прочный нейтрализующий ответ» штамму «Дельта». При этом в BioNTech не рассматривают вариант доработки вакцины для борьбы со штаммом «Дельта».

В то же время глава BioNTech Угур Шахин уточнил, что эта ситуация может измениться с появлением следующих вариантов COVID-19. Он допустил, что «в последующий период — от 6 до 12 месяцев — возникнут следующие варианты вируса, которые могут потребовать адаптации вакцины».