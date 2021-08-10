Дрифт Red Bull на Софийской площади: ущерб оценен в 50 тысяч грн, гоночные автомобили хотят изъять
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull оценен в 50 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В рамках расследования дела о хулиганстве прокуратура решает вопрос об изъятии двух гоночных автомобилей, которые участвовали в съемке рекламы.
В прокуратуре напомнили, что площадь является памятником архитектуры ХІХ века и входит в список наследия ЮНЕСКО. В ведомстве подчеркнули, что представители компании Red Bull не согласовывали съемки с КП «Дорожно-эксплуатационное управление Шевченковского района».
- Утром 10 августа в сети появились видео, на котором два гоночных автомобиля дрифтили на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull — на авто была эта надпись. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана.
- КГГА заявила, что не давала разрешения, а полиция открыла производство по статье «хулиганство». При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские.
- Певица alyona alyona рассказала в Instagram, что была на съемках, и это был ролик с Шанаганом ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
- Площадь сейчас отмывают от следов шин. В Red Bull пока не прокомментировали ситуацию. Тем временем украинцы в соцсетях резко критикуют компанию.