Комбинат Фирташа лишили лицензии на месторождение титановых руд. Его обвиняют в финансировании терроризма
- Автор:
- Олег Панфилович
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) лишила «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» (МГОК), который входит в холдинг Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, лицензии на разработку Селищанского месторождения титановых руд.
Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Такой приказ служба утвердила 4 августа. Она передала право на разработку месторождений государственной «Объединенной горно-химической компании». 9 августа 2021 года между Держгеонадр и ОГХК был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.
«Как указано в приказе Держгеонадр, лишения МГОК права на получение спецразрешения на пользование недрами принято в «связи с поступлением информации от правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине», — заявили в компании.
Основанием для этого решения стало письмо Управления СБУ в Житомирской области. Ведомство сообщило о наличии уголовного дела с января 2015 года в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. В Group DF уверяют, что в настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления.
«Group DF официально заявляет, что никаких законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонадр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах», — подчеркнули в компании.
- Ранее Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежащий компаниям с орбиты олигарха Дмитрия Фирташа.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ владеет большей частью украинских облгазов, предприятиями металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, и коррупционных схем за рубежом.