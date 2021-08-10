Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных — трое получили ранения

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На Донбассе во время обстрела боевиков пострадали трое украинских военных.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки «Восток».

«Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.

Как отмечается, раненых с огнестрельными осколочными ранениями доставили в лечебное учреждение. Состояние одного военнослужащего — тяжелое, двоих — удовлетворительное.

Об обстреле российских наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.