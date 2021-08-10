В Украину прибыл оригинал Конституции Орлика
- Автор:
- Олег Панфилович
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Wikipedia / Nick Grapsy
В Украину из Швеции прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика.
Об этом в Facebook сообщила нардеп, представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.
«Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика! Ожидаем, что ее представят на обозрение ко Дню Независимости», — написала она.
Нардеп добавила, что три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в Верховной Раде и Офисе президента. Третью копию передадут в Конституционный суд после его реформирования.
Конституция Орлика — это пакт конституции прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года. Его должен был утвердить Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные казаками в боях Швеции против России.
- 20 мая президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что в Украину привезут оригинал конституции Пилипа Орлика, который хранится в отдельном сейфе госархива Швеции.
- Позже Министерство культуры и информационной политики заявило, что Конституцию Пилипа Орлика будут выставлять в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года.