В Украину прибыл оригинал Конституции Орлика

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Wikipedia / Nick Grapsy

В Украину из Швеции прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом в Facebook сообщила нардеп, представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика! Ожидаем, что ее представят на обозрение ко Дню Независимости», — написала она.

Нардеп добавила, что три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в Верховной Раде и Офисе президента. Третью копию передадут в Конституционный суд после его реформирования.

Конституция Орлика — это пакт конституции прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года. Его должен был утвердить Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные казаками в боях Швеции против России.