«Беспрецендентная катастрофа». В Греции насчитали почти 600 очагов лесных пожаров по всей стране

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Kathimerini

В Греции зафиксировано почти 586 очагов лесных пожаров.

Об этом пишет CNN.

«Эти последние дни были одними из самых трудных для нашей страны за последние десятилетия», — сказал в телеобращении премьер-министр Кириакос Мицотакис. Он пояснил, что тушению пожаров мешают сильная жара и несколько месяцев засухи.

За последние дни совершено более 60 эвакуаций населения из зон бедствия. Мицотакис также извинился за «любую слабость» со стороны правительства в борьбе с лесными пожарами.

«Очевидно, что климатический кризис затрагивает всю планету. Это объяснение, но не отговорка, или алиби. Наверное, мы сделали все возможное, но во многих случаях этого было недостаточно в неравной битве с природой», — добавил греческий премьер.

Сотни протестующих собрались у здания парламента Греции в Афинах в понедельник в связи с действиями правительства по борьбе с лесными пожарами.

«Мы протестуем против правительства, которое позволило всей стране сгореть, потому что считает прибыль ценнее людей. Мы протестуем, потому что они тратят миллионы на покупку боевых самолетов и полицию, а не на пожарные бригады», — заявил один из участников акций Никос Лаутос.

Премьер-министр Мицотакис сказал, что провалы в борьбе с пожарами в Греции будут расследованы, виновные будут привлечены к ответственности, а людям, чье имущество было уничтожено, выплатят компенсации.