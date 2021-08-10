В Грузии фиксируют рекордный суточный прирост больных COVID-19. Правительство ужесточает ограничения

Новости

Irwan / Unsplash

В Грузии за минувшие сутки выявили более пять тысяч новых случаев коронавируса — это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По информации Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии за сутки медики зарегистрировали 5 697 новых заражений. В последний раз подобные показатели были в декабре 2020 года — 5 декабря выявили 5 450 случаев.

Кроме того, за сутки умерли 54 пациента, что тоже является максимальным показателем за все время пандемии (предыдущий зафиксировали 19 декабря 2020 года — 53).

Общее число летальных случаев в стране составляет 6 182, а количество подтвержденных случаев инфицирования — 455 846, при этом выздоровели 406 475 человек.

В Грузии сделали уже 664 997 прививок от коронавируса. Из-за роста числа инфицированных коронавирусом Координационный совет решил вернуть в Грузии повседневное и повсеместное ношение масок. С 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются больше пяти человек, нужно надевать маску.

Ранее власти запретили проведить поминки, свадьбы и юбилеи в заведениях общественного питания. За нарушение норм предусмотрен штраф — 10 тысяч лари (около $3 тысяч). Кроме того, с прошлого года не работают ночные клубы.