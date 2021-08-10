В Алжире начались лесные пожары. Есть первые погибшие
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- Алексей Ярмоленко
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Twitter / AYA
В Алжире, к востоку от столицы страны, в лесном массиве начались масшабные пожары. Уже известно о первых погибших от огня.
Об этом пишет Reuters.
По последним данным, четыре человека погибли и трое получили ранения во время пожаров в горных регионах.
Пожарные пытаются с помощью вертолетов сдержать распространение огня в провинции Тизи Узу. Некоторые пожары возникали у населенных пунктов, из-за чего местным пришлось бежать.
- В Греции лесные пожары бушуют с прошлого вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и Турции.