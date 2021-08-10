В Украине выявили почти 800 новых случаев заражения коронавирусом. Вакцинировали 140 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за минувшие сутки, 9 августа, коронавирусом заразился 781 человек. Среди них 37 детей и 28 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы с коронавирусом попали 335 человек, а 24 больных умерли от осложнений. В то же время 1 390 людей успешно выздоровели от болезни.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.
Также за 9 августа в Украине сделали более 140 тысяч прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 83,7 тысячи человек, а вторую — 56,3 тысячи.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.