Жертвам финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми, выплатили более $120 млн

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Жертвам финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и организации проституции, выплатили более $121 миллиона компенсаций.

Об этом пишет BBC.

Независимый администратор фонда, созданного из состояния Эпштейна, заявил, что получил почти вдвое больше требований компенсации, чем ожидалось. При этом несколько пострадавших отклонили предложение компенсации и будут судиться.

После смерти финансиста распорядители его состоянием, которое оценивается в $600 млн, основали фонд и попросили пострадавших связаться с ними. Из 225 человек, которые откликнулись, 150 были признаны судом пострадавшими. По словам администратора фонда Джорданы Фельдман, согласились на компенсацию около 92% жертв.

«Я горжусь тем, чего нам удалось достичь с помощью этой программы, но также признаю, что никакие деньги не смогут стереть годы боли, которую причинил этим жертвам Джеффри Эпштейн», — заявила Фельдман.

Что известно об Эпштейне?

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил сделку с прокуратурой и вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили новые обвинения — в торговле людьми.

В начале июля стало известно, что ФБР обнаружило в записной книжке Эпштейна тысячи имен известных людей, политиков, кинозвезд и бизнесменов. В частности, имена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, миллиардера Ричарда Брэнсона, барона и политика из Лейбористской партии Питера Мандельсона, герцогини Йоркской Сары Фергюсон и других известных лиц Соединенного Королевства. Это запустило череду обвинений и подозрений в адрес известных личностей в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.

Миллиардера задержали 7 июля, а уже 10 августа Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме. Его тело нашли в камере, где он отбывал наказание.

В июле 2020 в США задержали Гислейн Максвелл — помощницу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Ее также обвиняли в торговле людьми.