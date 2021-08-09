Грета Тунберг снялась для обложки Vogue, попутно обвинив моду во вредном воздействии на окружающую среду
- Автор:
- Олег Панфилович
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Finnbarr Webster / Getty Images
Шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для журнала моды Vogue Scandinavia, попутно обвинив эту индустрию в огромном влиянии на ухудшение процесса изменений климата.
Об этом пишет «BBC Украина».
По словам Тунберг, фэшн-бренды должны взять на себя часть ответственности за то, как их продукция влияет на окружающую среду. Позже в своем Twitter она обвинила некоторые бренды в «грин-вошинге» — «зеленом пиаре», когда компании пытаются показать свою продукцию и производство якобы экологичными.
«Индустрия моды имеет огромное влияние на климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее пагубном влиянии на большое количество работников и сообществ, которых эксплуатируют по всему миру, чтобы люди могли наслаждаться быстрой модой, которую многие считают одноразовой», — считает Тунберг.
Автор Vogue Scandinavia Том Паттинсон назвал Тунберг «голосом поколения», который дает наставления политическим лидерам, и наиболее узнаваемой активисткой последних трех лет.
В интервью журналу Тунберг рассказала, что последний раз покупала себе новую одежду три года назад, и «это был секонд-хенд». «Я просто одалживаю вещи у знакомых», — пояснила она.
- Грета впервые вышла на протест против изменений климата в августе 2018 года, когда ей было 15 лет. Каждый день вместо уроков она приходила под стены шведского парламента с плакатом «Шведская забастовка за климат». Таким образом она надеялась добиться от парламентариев снижения выбросов углекислого газа согласно Парижскому климатическому соглашению. После парламентских выборов Грета протестовала только по пятницам.
- Вскоре благодаря соцсетям и СМИ одиночные забастовки Греты Тунберг переросли во всемирные акции под названием Fridays For Future («Пятницы ради будущего»). Журнал TIME в 2019-м назвал Грету человеком года.
- В июне сообщалось, что экоактивистка Грета Тунберг вернулась под здание парламента Швеции, чтобы восстановить свой традиционный пятничный протест в защиту окружающей среды.