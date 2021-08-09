В Тернополе в детском саду отравились дети, двоих госпитализировали

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Немеш Янош / УНИАН

В детском саду Тернополя отравились дети, двоих из них забрали в больницу.

Об этом сообщили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Как отмечается, вспышка кишечной инфекции произошла 6 августа. Сейчас пострадавшими являются шестеро детей, из них двое находятся на стационарном лечении, остальные лечатся амбулаторно.

По данным центра, состояние детей среднее и легкое.

Специалисты Минздрава и Госпродпотребслужбы в Тернопольской области проводят эпидрасследование — обследовали контактных лиц, взяли пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, а также провели заключительную дезинфекцию.