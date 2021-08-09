В Тернополе в детском саду отравились дети, двоих госпитализировали
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Немеш Янош / УНИАН
В детском саду Тернополя отравились дети, двоих из них забрали в больницу.
Об этом сообщили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Как отмечается, вспышка кишечной инфекции произошла 6 августа. Сейчас пострадавшими являются шестеро детей, из них двое находятся на стационарном лечении, остальные лечатся амбулаторно.
По данным центра, состояние детей среднее и легкое.
Специалисты Минздрава и Госпродпотребслужбы в Тернопольской области проводят эпидрасследование — обследовали контактных лиц, взяли пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, а также провели заключительную дезинфекцию.
- Ранее в гостинице Bugaz Sea View в Одесской области произошло массовое отравление детей. Девять человек в возрасте до 15 лет госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию.
- До этого из гостиницы «Тайна Карпат» в селе Яблуница на Прикарпатье из-за резкого ухудшения состояния здоровья госпитализировали 16 детей и одного взрослого. Впоследствии в больницу положили еще одного взрослого.