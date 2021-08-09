Украина разрешила въезд хасидам на празднование Рош га-Шана. Какие к ним будут выдвигаться требования?

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Государственная пограничная служба Украины

В этом году Украина будет пускать к себе паломников-хасидов для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана) в Умани.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно последним изменениям, въезд иностранцам в Украину будет разрешен при условии наличия страхового полиса на случай заболевания COVID-19 и одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.

В случае отсутствия вакцинации иностранцы должны установить приложение «Вдома» и пойти на самоизоляцию.

Минздрав также утвердил правила организации паломничества. Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик обязан провести температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих. К перевозке не будут допускаться сотрудники и участники перевозки с температурой тела более 37,2 °C, или с признаками респираторных заболеваний.

Вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен в масках после измерения температуры бесконтактным термометром.

Отмечается, что Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, которые уже в ближайшее время их доставят в Умань. Кроме того, ожидается доставка 50 тысяч экспресс-тестов для обеспечения тестирования паломников.