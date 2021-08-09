Axios: Байден назначил спецпредставителя по «Северному потоку — 2». Им стал противник проекта, который работал в «Нафтогазе»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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IRENA / Flickr
Президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна посланником Госдепартамента по вопросам энергетики. Он будет отвечать за реализацию американо-германского соглашения по газопроводу «Северный поток — 2».
Об этом 9 августа сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с этим решением.
Хохштайн был одним из основных противников «Северного потока — 2», а также работал в наблюдательном совете украинской компании «Нафтогаз». Издание предполагает, что, вероятно, этим назначением Байден хочет сдержать волну критики, которую из-за этой сделки подняли в Конгрессе не только республиканцы, но и некоторые демократы.
Источники, которые знают Хохштейна, удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая так внутренне противоречит его позиции о том, что трубопровод представляет собой «экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина».
Официальный представитель Байдена заявил, что назначение еще находится в разработке.
Хохштейн возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов Госдепа при администрации Барак Обамы. В 2017 году его назначили в наблюдательный совет украинской газовой компании «Нафтогаз». Там он работал над антикоррупционных реформами. В октябре 2020 года Хохштайн объявил о выходе из наблюдательного совета, сославшись на то, что украинское правительство не отказывается от коррупции.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.