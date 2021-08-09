В Турции локализировали почти все лесные пожары, кроме очагов в двух городах
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images
В Турции удалось взять под контроль все лесные пожары, за исключением возгораний в Миласе и Кейджегизе на юге страны.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Такие данные опубликовал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Перед этим министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что от пожара в южной провинции Антальи пострадали 59 поселков и 3 231 здание. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) отправило в регион 400 жилых контейнеров для эвакуированных жителей.
По официальным данным, по меньшей мере восемь человек погибли с тех пор, как 28 июля на юге и юго-западе Турции начались пожары.
- Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье в результате пожаров пострадали свыше 50 человек. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.
- Масштабные лесные пожары в провинциях Мугла и Анталья подобрались к курортным городам. Украина 30 июля направила два самолета в Турцию для помощи в тушении пожаров.
- Организация «Дети огня», которая связана с курдами и считается террористической, взяла на себя ответственность за причастность к лесным пожарам на территории Турции.